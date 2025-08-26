Le spécialiste de la migration et de la réplication de données californien Fivetran officialise son partenariat avec S3NS, la co-entreprise cloud fondée par Thalès et Google Cloud. Sa solution de transfert de données est la première disponible dans l’offre Contrôles locaux avec S3NS, conçue pour proposer les services Google Cloud Platform (GCP) dans un environnement local et cloisonné.

Grâce à cette collaboration, les clients européens bénéficient d’une intégration complète de la technologie Fivetran au sein de l’environnement sécurisé S3NS Contrôles Locaux, qui propose des déploiements hybrides ou sur site, ainsi qu’un chiffrement EKM (External Key Management) garantissant que les clés de sécurité, et donc les données, demeurent toujours sous contrôle local.

Le partenariat Fivetran-S3NS répond à la pression croissante qui s’exerce sur les entreprises soumises à une régulation stricte (banque, assurance, santé…) concernant la localisation, la confidentialité et la maîtrise des données sensibles.

« En intégrant notre technologie à l’architecture sécurisée de S3NS, nous permettons à nos clients de bénéficier de toute la puissance du cloud avec des garanties élevées de protection des données », commente dans un communiqué Virginie Brard, Regional leader France et Benelux chez Fivetran.

Ce service, qui assure un chiffrement de bout en bout pour les charges de travail sensibles, a été validé suite à un premier projet conjoint avec une grande compagnie d’assurance française précisent les deux partenaires.

Pour rappel, S3NS a lancé l’été dernier la procédure de qualification SecNumCloud de sa plateforme et s’attend à obtenir dans les prochaines semaines le précieux visa.

