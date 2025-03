Le spécialiste de la migration et de la réplication de données Fivetran étend son programme de partenariat pour attirer les VAR et renforcer son réseau de distribution en France et en Europe. A la clé : de nouvelles remises pour les revendeurs, des commissions d’intermédiation et une assistance technique renforcée.

Au préalable, Fivetran a recruté Simon Quinton (cf. photo) en tant que directeur général EMEA en début d’année. Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des logiciels d’entreprise, Simon Quinton a occupé des postes de direction chez Salesforce, Infor et SAP.

« Le groupe Fivetran a dépassé les 35% de croissance l’année dernière. La contribution de nos partenaires y est pour beaucoup », déclare Logan Welley, vice-président des alliances chez Fivetran. « Le nouveau programme de partenariat est conçu de manière à récompenser les partenaires tout au long du parcours client, de la découverte à la sélection de Fivetran en tant que fournisseur, jusqu’à la mise en service de notre plateforme et la synchronisation des données ».

Ce programme définit quatre niveaux de partenariat, avec des avantages différents en fonction de l’engagement. Les partenaires ayant un haut niveau d’engagement peuvent bénéficier de remises allant jusqu’à 30%. Les partenaires qui influencent les contrats mais ne revendent pas, peuvent obtenir des remises allant jusqu’à 15% de la valeur d’un contrat : 5% pour l’approvisionnement des clients, 5% pour la co-vente avec Fivetran et 5% pour l’intégration des clients une fois la vente réalisée.

Le nouveau programme du spécialiste de la BI offre également des opportunités de ventes et de programmes marketing conjoints, et des outils de génération de la demande. La nouvelle Académie des partenaires propose des formations commerciales, techniques et de livraison, des certifications et une expertise pour le déploiement de la plateforme Fivetran dans des environnements hybrides, des lacs de données, avec de l’usage d’IA.