Thalès a profité du lancement officiel de la région France de Google Cloud le 30 juin pour annoncer la création de leur société commune S3ns (Sens), afin de mettre sur le marché une offre répondant aux critères du « cloud de confiance » à la française.

Cette société de droit français basée à Paris est majoritairement détenue et entièrement contrôlée par Thalès. Walter Cappilati et Cyprien Falque ont été nommés respectivement Président et Directeur Général. S3ns compte déjà à ce jour plusieurs dizaines de collaborateurs et poursuit activement sa dynamique de recrutement.

« La création de S3NS associe le meilleur des deux mondes : la sécurité et la protection des données que permet un leader de la cybersécurité avec l’agilité et le large éventail de services d’un hyperscaler », commente dans un communiqué Marc Darmon, directeur général adjoint chez Thales.

L’annonce suit d’une semaine celle de la société Bleu, qui sera créée fin 2022 par Capgemini et Orange. Les deux sociétés proposeront des offres concurrentes, basée pour l’une sur les services de Microsoft Azure et pour l’autre sur ceux de Google Cloud Platform (GCP). Leur calendrier est également assez proche, avec l’ambition d’avoir des plateformes opérationnelles en 2024, une fois la qualification SecNumCloud et les autorisations réglementaires obtenues.

Par ailleurs, alors que Bleu déclare vouloir vite se mettre à l’ouvrage pour accompagner les clients vers leur migration vers le cloud, S3ns annonce qu’elle va commercialiser une première offre intermédiaire en 2022. Cette dernière permettra aux premiers clients de bénéficier des services Google Cloud avec le même niveau de performance que l’offre publique mais avec un niveau de sécurité en plus, le contrôle cryptographique de l’accès aux données pouvant être géré par S3ns.

« L’offre « Contrôles locaux avec S3ns » permet à nos clients de commencer dès maintenant leur trajectoire vers le cloud de confiance », se félicite le directeur général Cyprien Falque.

Alors que les hyperscalers américains dominent déjà largement le marché français des services cloud, ces nouvelles offres labellisées « cloud de confiance » leur fourniront de nouvelles possibilités à partir de 2024 pour obtenir des contrats auprès de l’État, des institutions publiques et des entreprises privées contraintes de protéger leurs données sensibles.

Cela laisse un court laps de temps aux acteurs français dont les offres sont déjà qualifiées SecNumCloud (3DS Outscale, OVH, Worldline et Cloud Temple) pour les faire connaitre et démontrer la qualité de leurs services.