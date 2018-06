F-Secure a signé un accord pour l’acquisition de MWR InfoSecurity, une société qui fournit des solutions et des services de cybersécurité. Basée à Basingstoke au sud de Londres, l’entreprise est dotée de bureaux à Londres, à Manchester, en Pologne, aux États-Unis, en Afrique du Sud et à Singapour. « Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance de F-Secure, qui devient la plus grande source européenne de services de cybersécurité et de solutions de détection et de réponse », écrit F-Secure dans un communiqué. Le montant de la transaction est de 80 millions de livres (91,6 millions d’euros), sous réserve des ajustements habituels. En outre, un complément d’un maximum de 25 millions de livres (28,6 millions d’euros) en espèce sera payé après 18 mois sous réserve de la réalisation des objectifs commerciaux convenus pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019. La transaction sera financée par la réserve de trésorerie de F-Secure et un financement bancaire.

Employant environ 400 personnes, MWR InfoSecurity dispose de spécialistes qualifiés dans les techniques coercitives qui comprennent l’état d’esprit des pirates informatiques. L’entreprise est reconnue pour son expertise technique et son esprit de recherche. Sa plateforme de chasse aux menaces Countercept permet une détection proactive des attaques et complète les solutions existantes de F-Secure. En outre, le portfolio de l’éditeur finlandais sera enrichi par les services managés de protection contre le phishing de MWR InfoSecurity

« Nous nous sommes toujours appuyés sur des innovations basées sur la recherche via les meilleurs experts et la meilleure technologie. Cette approche a valu à MWRInfoSecurity la confiance de certaines des plus grandes entreprises au monde », affirme dans le communiqué Ian Shaw, CEO de MWR InfoSecurity, qui rejoindra l’équipe de direction de F-Secure dès la clôture de la transaction en juillet. Lors de son dernier exercice, la société a engrangé un chiffre d’affaires de 27,6 millions de livres, en croissance de 28%, soit 31,1 millions d’euros, en croissance de 24%.