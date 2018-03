Pour lutter contre les cyberattaques ciblées et sans fichiers, en pleine expansion, F-Secure lance un service de détection et d’intervention pour les postes de travail (Endpoint Detection and Response – EDR) via ses partenaires, leur permettant ainsi de se positionner sur le marché en plein essor des services EDR managés.

Un rapport du SANS a révélé que 32 % des organisations avaient été confrontées à des attaques sans fichiers impliquant des méthodes telles que l’escalade des privilèges, le vol des identifiants des administrateurs, les attaques de script Powershell et le déplacement latéral. Le phishing (hameçonnage) et les ransomware restent, par ailleurs, des préoccupations majeures. « Les attaques furtives et sophistiquées d’aujourd’hui exigent des mesures de défense plus sophistiquées, car la simple protection des postes de travail n’est plus suffisante », explique dans un communiqué Jyrki Tulokas, Executive Vice President, Cyber Security Products and Services chez l’éditeur. « Parallèlement, la pénurie en experts qualifiés handicape les entreprises de taille moyenne, qui peinent à recruter. Notre solution consiste à faire appel à une intelligence artificielle de pointe, conçue par les analystes F-Secure, pour détecter les menaces avancées s’étant introduites dans le réseau, et à fournir à nos partenaires des instructions leur permettant d’intervenir. Grâce à notre combinaison unique alliant l’Homme et la Machine, les entreprises de taille moyenne accèdent à une cyber sécurité professionnelle, s’appuyant sur l’expertise locale de nos partenaires, formés par nos soins. »

La détection et l’intervention pour les postes de travail est le domaine de la cybersécurité connaissant l’essor le plus important. Gartner prévoit « un taux de croissance annuel moyen de 45,3 % de 2015 à 2020, face à un taux moyen de croissance de seulement 7 % pour le marché de la sécurité de l’information dans son ensemble, sur la même période ». F-Secure souhaite permettre à ses partenaires distributeurs de tirer parti de ce marché en plein développement en rejoignant son programme de services managés EDR. Ce programme inclut des formations complètes, des certifications, et l’assurance de pouvoir faire appel aux spécialistes F-Secure pour résoudre les cas clients les plus difficiles.

Pour plus d’informations : https://www.f-secure.com/edr-partner.