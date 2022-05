Le spécialiste de l’analyse comportementale réseau Extrahop renforce son partenariat de distribution avec le distributeur spécialisé en sécurité informatique Exclusive Networks. S’appuyant sur un accord initialement passé en 2020, l’entreprise américaine basée à Seattle le renouvelle en étendant la zone de distribution pour l’ensemble de ses produits à 14 marchés européens.

« Exclusive Networks a jusque-là joué un rôle déterminant dans le développement des engagements auprès de nos partenaires européens », explique dans un communiqué Sandra Hilt, directrice des ventes channel EMEA chez ExtraHop. Notre nouvel accord pan-EMEA a pour objectif de passer à la vitesse supérieure et étendre cette capacité pour répondre à la demande, éliminant tous les silos et obstacles potentiels à une distribution internationale fluide. »

Les équipes du distributeur continueront de faciliter l’accueil des nouveaux venus au sein du programme de partenariat Panorama d’ExtraHop, et à soutenir l’effort de formation technique apportant aux équipes de ses partenaires une connaissance technique approfondie de la solution ExtraHop à travers des démonstrations, des cas d’usage et des facteurs de différenciation par rapport à la concurrence.

« La veille réseau est un axe stratégique majeur pour Exclusive Networks », rappelle Denis Ferrand-Ajchenbaum, responsable du développement commercial mondial et des écosystèmes chez le distributeur.

Exclusive Networks mène actuellement une campagne de sensibilisation autour des solutions de détection et de réponse réseau (NDR) et de détection et de réponse étendue (XDR). Le distributeur est à l’initiative d’une alliance XDR qui fédère les solutions de ses fournisseurs Netskope, SentinelOne, Exabeam et ExtraHop. Il la présentera avec ses partenaires lors d’un événement organisé le 21 juin à Paris.