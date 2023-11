Evernex, spécialiste français de la tierce maintenance et de la gestion durable des infrastructures IT, annonce la nomination de Vianney du Parc (à droite sur la photo) au poste de Directeur Général. Le groupe, qui a triplé de taille en six ans et se renforce à l’international, a décidé de renforcer sa direction et de scinder les fonctions de Président Exécutif et de Directeur Général, détenues depuis 2018 par Stanislas Pilot (à gauche sur la photo). Vianney du Parc travaillera sous sa direction.

Le nouveau directeur général a débuté sa carrière dans l’audit externe chez Deloitte avant d’intégrer le service finance du groupe Accor en 2005. Il a ensuite rejoint Edenred en 2010, occupant des postes de direction général en France, en Europe et dans la région Europe centrale et Moyen-Orient. Il est diplômé de l’EMLV en finance et gestion, titulaire d’un master en finance de l’IAE Dijon et a suivi une formation exécutive à l’INSEAD.

« Je suis ravi de rejoindre une entreprise française qui a su s’imposer à l’échelle mondiale grâce à un portefeuille de services informatiques de premier plan et à une équipe talentueuse. Je me réjouis d’entrer dans la grande famille Evernex, qui encourage l’innovation et l’excellence, et s’engage en faveur d’une gestion des actifs informatiques circulaire et durable », déclare-t-il dans un communiqué.

« C’est un véritable plaisir d’accueillir Vianney du Parc dans notre équipe de direction. Son expérience et sa connaissance approfondie du secteur B2B en font un atout essentiel dans la poursuite de la croissance d’Evernex », commente Stanislas Pilot.