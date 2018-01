Le cabinet d’études 451 Research a enquêté auprès de 1.000 responsables IT décisionnaires basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie afin d’en savoir un peu plus sur les projets et initiatives qui verront le jour dans leurs entreprises cette année.

L’étude donne également un aperçu sur les technologies sur lesquelles les partenaires doivent concentrer leurs efforts. « La Business Intelligence et l’analytique, l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle, ainsi que le Big Data, qui apparaissent comme les 3 principales initiatives IT pour 2018 offrent de belles opportunités aux produits et services associés », a expliqué à Channel Futures Melanie Posey vice-présidente en charge de la recherche et directrice générale de l’entité Voice of the Enterprise du cabinet. Parmi ces offres et services figurent notamment la suavegarde/récupération de données, la migration vers le cloud, le suivi de la performance des applications, l’intégration cloud multicloud/hybride, la protection des données et des identités, ainsi que la gestion des accès.

Les opportunités de croissance autour des données sont particulièrement importantes note Melanie Posey puisque 30% des organisations citent l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle comme leurs priorités principales en 2018 alors qu’à peine 12% d’entre elles utilisent ces technologies aujourd’hui.

L’analyste voit également de nouveaux débouchés pour le channel du côté d’AWS et Microsoft, qui demeurent les principaux fournisseurs technologiques des entreprises interrogées.

Sans surprise, la croissance des dépenses sera captée cette année pour les offres as-a-service.

Si l’on s’en tient aux principales priorités des organisations pour 2018, on obtient par ordre décroissant la BI/analytique (45% des organisations), l’apprentissage machine/IA (29%), le big data (28%), les réseaux définis par logiciel (25%), les conteneurs/gestion des conteneurs (23%), l’informatique sans serveurs/microservices (18%), la blockchain (12%). L’edge/fog computing et la biométrique ferment la marche avec chacun 7% de citations.