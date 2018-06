Pour ses dix ans d’existence, Nelite a décidé de faire évoluer sensiblement sa stratégie. Jusqu’ici tournée presqu’exclusivement vers les technologies d’infrastructures Microsoft, la société de services s’ouvre à trois nouvelles activités : le développement applicatif, l’accompagnement vers les nouveaux usages et la gestion des services informatiques (ITSM).

Trois activités qui correspondent à trois nouveaux pôles en cours de constitution. Le principal sera celui dédié au développement applicatif avec une quarantaine de postes ouverts, expose Maxence Censier, directeur des opérations et co-fondateur de la société. En la matière, il s’intéresse aux technologies et thématiques émergentes : DevOps, intelligence artificielle, Internet des objet, applications mobiles, modernisation applicative… Ses deux autres pôles seront plus modestes avec chacun cinq autres postes ouverts. Le premier fournira des prestations de conduite du changement, de formation et d’évaluation de maturité en lien avec l’adoption des nouveaux usages digitaux pour les métiers, tandis que le second fournira du conseil et de l’expertise ITSM et ira jusqu’à l’intégration d’outils. À noter que ce pôle ITSM sera basé dans ses locaux de Toulouse et sera placée sous la responsabilité de son directeur d’agence Sud-Ouest.

Ces évolutions stratégiques, Nelite les mûrit depuis deux ans, date d’entrée à son capital du fonds EPF Partners (racheté par Apax Partners en juillet 2017). Elles correspondent au volet organique d’un plan de croissance auquel la société compte consacrer plus d’un million d’euros d’investissements cette année. En parallèle, elle envisage toujours une opération de croissance externe, soit pour étendre sa couverture géographique, soit pour renforcer ses expertises existantes, soit pour acquérir des expertises complémentaires (notamment dans la BI et la CRM). Mais pour l’instant, aucun des dossiers étudiés ne lui ont parus suffisamment intéressants, admet Maxence Censier.

Il faut dire que la croissance organique affichée par l’entreprise depuis deux ans, ne la pousse aucunement à la précipitation. Après avoir connu une hausse de 40% de ses facturations sur son précédent exercice, Nelite devrait encore faire +24% sur l’exercice qui s’achève à la fin de ce mois de juin, à environ 20 M€. Et le prochain exercice devrait rester sur la même dynamique si l’on en juge par les 40 postes ouverts sur son activité historique. L’entreprise cherche ainsi des experts postes de travail, Active Directory, Office 365, EMS, System Center, Sharepoint… En tout, Nelite affiche donc 90 postes ouverts pour un effectif actuel de l’ordre de 200 personnes (avec ses filiales étrangères et ses agences régionales Nord et Sud-Ouest).

Pour soutenir cette forte croissance, l’entreprise s’apprête à regrouper ses effectifs parisiens, aujourd’hui répartis sur deux sites (Paris et Levallois-Perret), dans de nouveaux locaux de 500 m2 situés avenue Charles De Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Le déménagement est programmé pour le mois de septembre.