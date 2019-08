IDC vient de sortir une étude détaillée sur le marché des infrastructures de réseau étendu défini par logiciel (SD-Wan). Le cabinet d’études a ainsi estimé le marché (matériels + logiciels) à 1,37 milliard de dollars pour l’année 2018, en croissance de près de 65% par rapport à 2017. La croissance devrait se poursuivre au rythme moyen de 31% par an jusqu’en 2023 où le marché devrait atteindre 5,25 milliards de dollars, selon IDC.

« Le SD-Wan est l’un des domaines les plus dynamiques en matière de réseau d’entreprise » , souligne IDC qui pointe plusieurs facteurs clés à l’appui de cette dynamique. Premier facteur : « les réseaux étendus d’entreprise traditionnels sont de moins en moins en mesure de répondre aux besoins des entreprises numériques modernes, en particulier concernant la prise en charge de leurs applications SaaS et leur utilisation du Cloud hybride » Deuxième facteur : « les entreprises souhaitent une gestion simplifiée de plusieurs types de connexions sur leur réseau étendu pour améliorer les performances des applications et l’expérience de l’utilisateur final ».

« Combinés à l’adoption rapide de SD-WAN par les principaux fournisseurs de services de communication du monde entier, ces tendances contribuent à favoriser les déploiements du SD-WAN, offrant aux entreprises une gestion dynamique de leurs connexions WAN hybride et la capacité de garantir des niveaux de qualité de service élevés aux applications. »

« Le SD-Wan permet aux entreprises de mieux gérer leurs déploiements de réseau étendu [en optimisant] leurs connexions aux services basés sur le Cloud (SaaS et IaaS). Et cela leur offre l’opportunité d’économiser de l’argent en s’intégrant à des méthodes de connectivité moins coûteuses au lieu de simplement compter sur le MPLS », a justifié IDC dans une déclaration citée par nos confrères de Channel Partners Online.

Cisco détient près de 47% de ce marché des infrastructures SD-WAN avec des ventes estimées 638 millions de dollars par IDC (en croissance de plus de 55% sur 12 mois). IDC intègre dans la part de marché de Cisco les revenus de ses offres Viptela et Meraki, ainsi que ceux de ses routeurs à services d’agrégation et d’intégration (ASR et ISR) déployés dans ses architectures SD-WAN.

Son principal challenger est VMware (acquéreur de VeloCloud Networks fin 2017), avec une part de marché de 9%. Suivent Silver Peak Systems, avec 7,4% de parts de marché, Nuage Networks 4,9%), Riverbed (4,3%), Aryaka (4,2%) et Huawei (3,2%).