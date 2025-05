Le fournisseur télécom et réseau de Lannion annonce l’acquisition de l’éditeur parisien de solutions SSE (Secure Service Edge) pour entreprises. Ekinops ambitionne ainsi de se positionner sur le segment du « SASE (Secure Access Service Edge) unifié », avec une solution intégrée et souveraine qui cible les PME et entreprises de taille intermédiaire.

Alexandre Souillé, fondateur et président d’Olfeo, et son équipe poursuivront le développement de leur activité de cybersécurité au sein d’Ekinops. Les 60 salarié·e·s d’Olfeo vont rejoindre les 520 salarié·e·s de l’équipementier breton.

« Cette acquisition est payée intégralement en numéraire, sur fonds propres et grâce à la ligne syndiquée de crédit croissance externe dont dispose Ekinops auprès de ses partenaires bancaires », déclare un communiqué. « La trésorerie nette sera toujours positive post opération. Pour rappel, Ekinops affichait une trésorerie nette positive à fin 2024 de 29,5 millions d’euros ».

« Ce rapprochement stratégique vise à nous permettre d’élargir notre offre en matière de cybersécurité des réseaux, de renforcer notre position sur le marché du SASE en proposant une solution souveraine européenne et d’adresser de nouveaux besoins liés à la transformation des usages cloud. Ensemble, nous constituons un acteur européen de référence, capable d’offrir des solutions de connectivité et de sécurité de bout-en-bout aux opérateurs internationaux et à leurs clients entreprises », commente Didier Brédy, le PDG d’Ekinops. « Ekinops ambitionne de renouer rapidement avec une croissance à deux chiffres avec, à l’horizon 2028, plus de 30% du chiffre d’affaires annuel issu de l’activité Logiciels & Services, dont plus de 50% en ARR ».

La finalisation de l’opération reste soumise aux conditions usuelles.