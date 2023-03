DXC Technology met fin au suspens sur une possible offre de reprise. Après une rumeur de Bloomberg évoquant son approche par une société de capital investissement, la direction avait confirmé en octobre avoir engagé des discussions préliminaires et partagé des informations avec un acheteur potentiel, dont le nom n’avait pas été dévoilé. Des discussions qui n’ont pas abouti.

« En raison des difficultés rencontrées par le sponsor financier pour lever le capital nécessaire, en raison des conditions actuelles du marché, aucune proposition formelle n’a été reçue par la société et DXC a mis fin aux discussions », a expliqué le géant de l’externalisation des services infrastructures dans un communiqué.

DXC, dont le chiffre d’affaires a fondu de 24,5 Md$ en 2018 à 16,2 milliards en 2022, a déclaré que tout au long des discussions, son équipe est restée « concentrée sur la conduite de l’entreprise vers son point d’inflexion ».

« DXC reste bien positionné pour offrir l’activité qu’il envisageait pour ses employés, ses clients et ses actionnaires, une entreprise qui se développe de manière organique et augmente la marge, le bénéfice par action et le cash-flow libre », a indiqué la société, qui a précisé qu’elle n’apporterait pas d’autre commentaire.

Le redressement tarde pourtant à venir. Sur son troisième trimestre fiscal DXC a enregistré un chiffre d’affaires de 3,5 Md$ en baisse de 12,8% et 61 M€ de bénéfices contre 102 M$ un an plus tôt.

La question de l’orientation stratégique à prendre reste grande ouverte, surtout après la scission d’IBM de Kyndryl et avant celle attendue de Tech Foundations chez Atos.