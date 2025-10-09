Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise, fait évoluer son équipe de Direction et recrute Stéphane LANCO au poste de Directeur des Opérations.

Dans le cadre de sa mission, il est notamment chargé d’accompagner le groupe dans la mise en œuvre de stratégies de croissance ambitieuses. Dans ce contexte, il fera évoluer l’organisation et les process existants et veillera à positionner l’excellence opérationnelle à tous les niveaux. Acteur de la transformation de Dstny sur les prochaines années, il est directement rattaché à la Direction générale.

Manager de terrain, très engagé auprès des équipes, il peut compter sur une très solide expérience professionnelle acquise pendant vingt ans dans le secteur IT et Télécoms où il a évolué à différents postes clés dans des organisations de premier plan. Il a notamment travaillé chez OVHcloud, SFR Business et Telindus. Avant de rejoindre Dstny, il était Directeur Support Niveau 2 chez OVH Cloud. Stéphane LANCO est ingénieur de formation diplômé de l’EFREI.

Stéphane LANCO, Directeur des Opérations chez Dstny « Je suis enchanté de rejoindre le groupe Dstny qui bénéficie d’un positionnement unique sur son marché et qui affiche de solides ambitions pour les prochaines années. Participer à cette aventure et mettre à profit mes compétences dans ce contexte est un challenge particulièrement stimulant. Dans le cadre de mon intervention, je compte accompagner le groupe dans sa trajectoire de croissance pour lui permettre de devenir le leader européen des communications intelligentes pour les TPE et les PME. »

