En septembre dernier, Daniel Hurel quittait la direction Europe du Sud et Afrique du Nord de Westcon-Comstor pour prendre la vice-présidence Europe en charge des ventes chez Comstor Security, laissant de ce fait la direction française du grossiste sans titulaire. L’intérim était toutefois assuré par Maurizio Lavagna, directeur de la filiale italienne, qui prenait également le Maghreb sous sa responsabilité. A présent l’Hexagone et l’Afrique du Nord ont à nouveau leur directeur général propre. Le poste a été confié à Dominique Meurisse qui sera chargé de piloter la croissance du groupe sur les deux zones géographiques. « L’arrivée de Dominique dans notre équipe est une étape clé. Maîtrisant parfaitement les technologies que nous distribuons, il comprend les besoins de nos partenaires, clients et fournisseurs, et s’assurera que l’entreprise capitalise sur le potentiel de croissance des différents marchés sur lesquels nous évoluons », indique dans un communiqué René Klein, senior vice-président de Westcon Europe.

Ingénieur diplômé de l’ESME et d’un Executive MBA d’HEC, le nouveau directeur général France et Maghreb a occupé depuis 30 ans des postes de management dans des structures de premier plan dans l’industrie IT. Il a travaillé avec les utilisateurs finaux, les constructeurs, les éditeurs et les distributeurs tout au long de sa carrière dans des entreprises telles que 3Com, Arche/Telindus, InfoVista, ClarITeam. Spécialiste du marché de la sécurité, il a également évolué chez différents éditeurs tels que Netasq/StormShield et Wallix, occupant chez ce dernier le poste de COO. Depuis le mois d’avril, il était vice-président ventes et marketing de Jaguar Network.

Dominique Meurisse rejoint le grossiste alors que celui-ci connaît de fortes turbulences marquées notamment par le départ de son CEO, Dolph Westerbos (dont les fonctions sont désormais assurées par le CEO de la maison-mère Datatec) et par la perte de la distribution de l’offre Juniper sur la majeure partie de la zone EMEA. Le tout sur fond de mauvais résultats financiers qui ont débouché sur la vente des activités américaines à Synnex.