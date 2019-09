Ayant coupé le cordon ombilical avec les activités américaines rachetées par Synnex en 2017, Westcon-Comstor réorganise ses activités dans la zone EME. Le VAD annonce la création de deux unités commerciales Go to Market destinées à « aligner davantage ses ressources spécialisées sur ses activités de distribution Westcon Collaboration et de cybersécurité dans la zone EMEA »

« Le marché de la collaboration est à un point d’inflexion et nous pensons qu’il est essentiel de créer une unité commerciale dédiée avec une spécialisation Go to Market pour les fournisseurs et partenaires existants. À cela s’ajouteront des ressources supplémentaires, des capacités numériques et l’accent mis sur les nouveaux fournisseurs et modèles commerciaux », affirme le COO de Westcon-Comstor, David Grant. « Nous renforçons également notre unité commerciale de cybersécurité grâce à des ressources supplémentaires, à la constitution de nouvelles équipes de vente et à un engagement accru du marché sur le marché avec un certain nombre de fournisseurs de sécurité émergents et de niche. » Il explique que pour se développer et évoluer, ces solutions nécessitent un modèle d’engagement et de support différent et qu’une nouvelle unité opérationnelle axée sur la cybersécurité permettra d’élargir le portefeuille de solutions.

Les deux entités seront dirigées par des responsables dédiés. Le Français Daniel Hurel (photo) quitte son poste de vice-président des ventes de Comstor Security Europe pour diriger la division Cybersecurity et Next Generation Solutions. Il a rejoint Westcon en 2001 où il a pris en charge Westcon Security pendant 13 ans avant d’occuper des postes de direction chez Westcon-Comstor en Europe du Sud et en Afrique du Nord. Marianne Nickenig, qui dirigeait auparavant les activités de collaboration et de transformation numérique de Westcon des régions DACH et Europe de l’Est, prend de son côté la tête de l’unité Collaboration & Networking.

Quelques changements son également apportés au sein du leadership. L’ancien directeur général du Benelux, Arno Beker, est nommé directeur général d’un North Cluster, qui associe le Benelux et les pays nordiques. Robert Jung, qui dirigeait Westcon Security DACH, prend en charge les solutions de collaboration, les réseaux et la cybersécurité en tant que directeur général d’un nouveau DACH Cluster.