Westcon-Comstor France, qui a lancé le mois dernier une vaste campagne de recrutement, se dote à présent d’un directeur commercial. Le poste a été confié à Emmanuel Kapferer. Celui-ci a pour mission d’élaborer la stratégie à mettre en œuvre pour accéder à de nouvelles opportunités et développer les parts de marché du grossiste à valeur ajoutée en France sur tous les segments identifiés. En charge de l’équipe commerciale qui lui est rattachée, il doit également entretenir des relations de proximité avec les partenaires et veiller à établir de nouvelles alliances sur le marché français. Emmanuel Kapferer est rattaché à Dominique Meurisse, directeur général France et Maghreb de Westcon-Comstor.

Diplômé de l’université Aix-Marseille, Emmanuel Kapferer peut s’appuyer sur une expérience professionnelle de plus de 22 ans acquise auprès de sociétés comme Arche, Telindus, SFR Business, et dernièrement NXO Security où il occupait le poste de directeur général délégué.

« Nous sommes fiers d’avoir pu recruter Emmanuel Kapferer qui est un expert reconnu et qui dispose d’une grande expérience en matière de commercialisation de solutions à très forte valeur ajoutée sur l’ensemble de nos marchés. Cette caractéristique associée à un dynamisme est un réel atout qui lui permettra de mener à bien sa mission », affirme dans un communiqué Dominique Meurisse, directeur général de Westcon – Comstor France.

Rappelons que ce dernier a pris les rênes du VAD en janvier dernier confirmant ainsi le recentrage de la société sur les solutions de sécurité et de collaboration.