Docteur Ordinateur, le spécialiste de la réparation d’ordinateurs joue la carte de la proximité et du service à forte valeur ajoutée pour le grand public en ouvrant une agence sur Marignane. Cette agence propose l’intégralité de l’offre commercialisée par l’enseigne au niveau national. Cette dernière s’articule autour de services d’assistance et de gestion du cycle de vie des équipements électroniques qui investissent notre quotidien : Mac et PC, tablettes. Docteur Ordinateur est également installateur et revendeur de logiciels et de matériels.

Forte de ces éléments, l’agence de Marignane permet au grand public de réparer et faire évoluer tout matériel informatique dans les meilleures conditions. Les prestations sont réalisées par des techniciens qui bénéficient de très fortes compétences en matière de réparation d’ordinateurs, quels qu’en soient la marque ou le modèle. Les interventions sont réalisées localement en points de vente, mais également à domicile chez le client. Comme toutes les agences du réseau national, elle bénéficie d’un agrément qui, dans le cadre de la loi sur les services à la personne, donne droit à réduction d’impôt à hauteur de 50 % sur les prestations réalisées.

Vincent Bonnet, responsable réseau chez Docteur Ordinateur : « Le succès de notre concept nous permet de nous positionner comme le leader de notre marché à l’échelle nationale. Pilotée par Noa Sliti et Romain Clutier, déjà directeurs associés de Docteur Ordinateur Châteauneuf-les-Martigues, notre nouvelle agence va donc jouer un rôle central dans le développement de nos activités dans les Bouches-du-Rhône.

Docteur Ordinateur Marignane

Avenue du 8 mai 1945 – Rond-Point de l’hélicoptère, 13700 Marignane