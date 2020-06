L’enseigne nationale Docteur Ordinateur, le spécialiste français de la réparation d’ordinateurs, accélère son développement en intégrant un nouveau franchisé dans son réseau sur Évry. Cette annonce démontre une nouvelle fois l’attractivité de la franchise qui réunit à ce jour 55 agences réparties sur tout le territoire.

Créé en 2008 et 2009, DOC2COM et DOC2OM PRO sont des PME françaises réunissant une trentaine de collaborateurs qui évoluent dans les domaines du service à la personne, des télécommunications, du numérique et du SAV. DOC2COM ET DOC2COM PRO proposent des solutions complètes d’assistance aux particuliers et aux professionnels dans l’informatique, Internet, le tout numérique et les téléviseurs.

En intégrant le réseau Docteur Ordinateur, DOC2COM ET DOC2COM PRO diffuseront l’intégralité de l’offre de Docteur Ordinateur en région parisienne et dans les départements limitrophes. Cette dernière s’articule autour de services d’assistance et de gestion du cycle de vie des équipements électroniques qui investissent notre quotidien : Mac et PC, tablettes et objets connectés.

Docteur Ordinateur Évry permet au grand public de réparer et faire évoluer tout matériel informatique dans les meilleures conditions. Les prestations sont réalisées par des techniciens qui bénéficient de très fortes compétences en matière de réparation d’ordinateurs, quels qu’en soient la marque ou le modèle. Les interventions sont réalisées localement en points de vente, mais également à domicile chez le client ou en entreprise. À noter également que Docteur Ordinateur Évry répond aux besoins de dépannage, d’installation et de support des professionnels. Dans ce contexte, Docteur Ordinateur Évry a noué des partenariats complémentaires avec des structures comme Interway, HP, Prestinfo, Tibco et 5COM.

Roshan Chintaram, chez DOC2COM ET DOC2COM PRO « Nous sommes fiers de rejoindre le réseau national Docteur Ordinateur qui a su se positionner comme un leader sur son marché. Nous allons répondre efficacement à nos clients grand public et professionnels en mettant à leur disposition une offre de service étendue. Ces prestations seront réalisées dans le cadre d’une démarche qualité éprouvée et standardisée à l’échelle nationale. »