Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste, a annoncé le lancement de Dalvia Santé, son offre d’intelligence artificielle générative « éthique et souveraine » pour les professionnels et les établissements de santé. L’offre a été dévoilée sur le salon Santexpo, qui se tient jusqu’à jeudi à la Porte de Versailles de Paris.

Dalvia Santé doit aider les professionnels de santé à optimiser leur organisation et à regagner du temps médical. La solution leur permet d’accéder plus rapidement aux informations médicales du patient et de préparer la synthèse des informations nécessaires à la coordination des soins. Selon Docaposte, les premiers tests en situation réelle permettent d’estimer un gain de temps supérieur à 1 heure par jour et par médecin.

Dalvia Santé a été conçue en collaboration avec Mistral AI et est basée son grand modèle de langage open source 8x7B. L’architecture technique a été construite par OpenValue, filale de Docaposte, qui apporte son expertise en ingénierie des données. L’offre est hébergée dans le cloud public de confiance de NumSpot, dans un environnement souverain qualifié SecNumCloud. NumSpot est le consortium lancé fin 2022 par Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires.

Une attention particulière a été portée à l’usage éthique de l’IA. Docaposte a collaboré avec Ethik-IA, qui prône la « garantie humaine » de l’IA et propose un cadre pour superviser le développement des algorithmes, afin de proposer une plateforme conforme aux nouvelles réglementations (dont l’AI Act) et aux exigences des professionnels de santé.

L’offre sera accessible dans un premier temps sous forme d’une application mobile interopérable avec les logiciels métiers. Elle sera distribuée à partir de septembre 2024 par La Poste Santé & Autonomie.