La filiale de services de confiance numérique du groupe La Poste annonce la création de son pôle Data et IA. En 2019, Docaposte avait renforcé son expertise dans ce domaine en acquérant Softeam, une ESN de 1400 collaborateurs. De son coté le groupe La Poste a acquis en 2016 Probayes, une entreprise grenobloise avec une équipe de plusieurs dizaines de Data Scientists, et en 2021 OpenValue, un cabinet de conseil avec 150 experts en data et IA.

Le nouveau pôle vise à consolider et mutualiser les savoir-faire de ces trois entités. Regroupant 400 experts, il constitue selon Docaposte l’un des cinq principaux acteurs du secteur en France. Son offre a l’ambition de couvrir toute la chaine de valeur des projets de la data et de d’IA : design et architecture de la solution globale, transformation des données pour les adapter aux algorithmes d’IA et création des interfaces utilisateurs. Le pôle est placé sous la coordination de Guillaume Leboucher, fondateur et PDG de la start-up Openvalue, qui intègre par ailleurs le comité exécutif de Docaposte.

« La réunion des savoir-faire de nos équipes crée l’un des acteurs majeurs de la data et de l’IA en France. La complémentarité des valeurs et la synergie des expertises des équipes de Docaposte, Probayes et Openvalue seront mises au service de la réussite des projets d’IA de nos clients », explique le responsable du pôle dans un communiqué.

« La création du pôle data & intelligence artificielle et la nomination de Guillaume Leboucher au comité exécutif de Docaposte répondent à notre stratégie de consolidation de notre position de référent français des solutions de confiance numérique », ajoute Olivier Vallet, le PDG de Docaposte. « Grâce à cette expertise en IA éthique et responsable, nous serons en mesure de proposer à nos clients des solutions innovantes et souveraines en cohérence avec les valeurs de La Poste. »

Docaposte revendique plus de 40 000 entreprises et administrations clientes, 6 400 collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et à l’international. La filiale a prévu de réaliser 750 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.