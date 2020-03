Devoteam a réalisé un excellent exercice 2019. L’ESN a dépassé les 10% de croissance organique (10,4%) pour une croissance totale de 16,8%. Le chiffre d’affaires a atteint 761,9 millions d’euros pour une marge d’exploitation de 10,4%. Le résultat opérationnel a progressé de 13,8% à 73,4 millions d’euros, soit 9,6% du chiffre d’affaires. Le résultat net a grimpé de 9% pour s’établir à 41,6 millions d’euros, soit 5,07 dollars dilué par action. A l’issue de l’exercice, la trésorerie nette atteignait 48,0 millions d’euros contre 40,3 millions d’euros un an plus tôt. Les résultats du quatrième trimestre ne sont pas pécisés.

Au 31 décembre, Devoteam comptait 7.562 collaborateurs. Hors variations de périmètre, c’est 554 collaborateurs de plus qu’au 31 décembre 2018. L’effectif facturable était de 85,9% (+0,5 point sur un an). Le taux d’utilisation était de 83,5% (+0,5 point).

Au cours de l’année, ServiceNow a reconnu Devoteam en tant que « «meilleur partenaire Elite EMEA », qui représente le plus haut niveau de partenariat en Europe et au Moyen-Orient sur des critères d’excellence globale en certifications, en empreinte marché et en développement. Le groupe a également obtenu deux nouvelles spécialisations Google Cloud au quatrième trimestre 2019 : Work Transformation – Enterprise et Location Based Services. Il compte désormais sept spécialisations Google Cloud. Devoteam a par ailleurs lancé un programme de certification de 300 consultants sur Kubernetes, et monte en compétence dans le domaine du Robotic Process Automation (RPA) avec pour objectif d’atteindre rapidement une couverture européenne notamment avec la plateforme UIPath.

Pour l’exercice 2020, le groupe indique qu’il ne constate pas de changement de tendance d’activité par rapport au quatrième trimestre. Toutefois, le contexte macroéconomique incertain associé à l’épidémie du coronavirus l’amène à ne pas communiquer de prévisions. Celles-ci seront communiquées « dès que l’environnement économique sera plus lisible ».