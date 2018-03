Devoteam annonce avoir atteint le plus haut niveau de partenariat avec ServiceNow en devenant partenaire Gold. La société de services explique dans un communiqué que ce partenariat avec ServiceNow a été reconnu comme stratégique dans son plan de développement Scale 2020. ServiceNow indique de son côté qu’il prévoit en 2018 de renforcer son soutien et d’élargir ses capacités pour assurer la réussite de ses clients avec Devoteam sur toute la plaque EMEA.

La première étape clé de ce partenariat est le lancement d’un centre d’excellence Devoteam à Prague. Ce centre servira de laboratoire d’innovation et de centre de formation pour les clients de Devoteam et développera les compétences d’experts aussi bien sur les sujets ITSM que Beyond IT, tels que les ressources humaines, la sécurité ou encore la gestion du service client, pour ServiceNow ainsi que pour Devoteam.