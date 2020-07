Spécialiste de la protection des données et de la cybersécurité, Acronis a mis la main sur l’éditeur d’origine russe DeviceLock, spécialisé dans la prévention des pertes de données (DLP) sur les terminaux. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Basé à San Ramon en Californie et à Moscou, avec des bureaux au Canada, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, DeviceLock revendique plus de 5.000 clients et 4 millions d’ordinateurs protégés dans le monde. Sa solution a été conçue pour arrêter les fuites de données à la source, car selon lui « près des deux tiers des incidents graves de fuite de données sont causés par des employés, des sous-traitants ou des visiteurs, que ce soit par des erreurs involontaires ou une intention malveillante ».

Acronis intégrera la technologie de DeviceLock dans la plateforme Acronis Cyber, rendant de nouveaux services disponibles via le portail Acronis Cyber ​​Cloud Solutions. Le support technique ainsi que le développement de DeviceLock DLP seront poursuivis.

« En ajoutant les solutions de DeviceLock à notre portefeuille de produits et services de cyberprotection, nous offrons à nos partenaires et clients un moyen simple de fournir un niveau de fonctionnalité sans précédent parmi les solutions DLP de points de terminaison dans une gamme de prix abordable », explique dans un communiqué Serguei Beloussov, fondateur et CEO d’Acronis. « Nous envisageons à la fois de développer de nouvelles solutions en interne, ainsi que d’acquérir d’autres fournisseurs de premier plan pour ajouter encore plus de capacités à notre répertoire existant. Le monde de la sécurité informatique est en constante évolution et nous sommes déterminés à continuer à faire évoluer nos solutions pour répondre aux besoins en constante évolution du marché. »

Acronis précise qu’il voit l’intérêt d’offrir les services de DeviceLock à sa communauté de 50.000 partenaires, permettant aux MSP et aux fournisseurs de services de mieux gérer les besoins de protection des données de leurs clients.

Le fondateur de DeviceLock, Ashot Oganesyan, a rejoint Acronis en tant que vice-président Acronis Data Leak Prevention.