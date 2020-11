Acronis poursuit sa croissance externe et renforce son expertise en matière de cyberséurité avec une troisième acquisition depuis un an. Le spécialiste de la protection des données a en effet racheté CyberLynx, un cabinet de conseil en cybersécurité basé en Israël avec des bureaux au Royaume-Uni, en Suisse et au Luxembourg. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

L’acquisition permettra à Acronis de renforcer son expertise en cybersécurité ainsi que ses offres de services. « En s’appuyant sur l’expertise de CyberLynx en matière de simulation et d’analyse des menaces, Acronis peut mieux aider les MSP et les MSSP à protéger leurs clients et à servir de dernière ligne de défense contre les menaces les plus récentes », indique la firme de Schaffouse (Suisse) dans un communiqué, ajoutant qu’elle offre ainsi de nouvelles couches de services de sécurité et de formation à sa communauté de 50.000 partenaires IT.

« L’ajout de CyberLynx à notre portefeuille nous aide à fournir des services d’évaluation de la sécurité à nos partenaires, ce qui leur permet d’améliorer la protection de leurs clients », précise dans le document le fondateur et CEO d’Acronis, Serguei Beloussov. « En collaboration avec notre équipe de sécurité et notre réseau mondial de centres d’opérations de cybersécurité, nous assisterons les MSP lors de leur transition vers les MSSP en leur dispensant une formation sur la réponse aux incidents, les tests de pénétration et l’analyse criminalistique. »

Acronis envisage de futures acquisitions pour venir étayer ses offres de technologies et de fonctionnalités et couvrir ce qu’il appelle les cinq vecteurs de la cyberprotection : la sûreté, l’accessibilité, la confidentialité, l’authenticité et la sécurité de toutes les données, applications et systèmes.

En décembre 2019 Acronis, qui venait de bénéficier d’un investissement de 147 millions de dollars de Goldman Sachs, s’était offert 5nine, une petite entreprise américaine à l’origine d’une ne plateforme de solutions de pare-feu numérique, de prévention des intrusions, d’inspection de réseau et d’analyse et d’une solution de sécurité multicouche sans agent pour Hyper-V et Azure. En juillet, il avait racheté l’éditeur russe DeviceLock, spécialisé dans la prévention des pertes de données (DLP) sur les terminaux.