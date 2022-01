Acronis embarque comme partenaire Officiel de la Cyberprotection de la course autour du monde à la voile, The Ocean Race. Le spécialiste des solutions de protection de données, dont le siège social est situé à Schaffhouse, en Suisse, ainsi qu’à Singapour, va fournir les technologies pour sécuriser les infrastructures de cet événement sportif disputé et suivi dans le monde entier.

« La technologie et l’innovation sont centrales dans l’organisation de The Ocean Race. Voilà près de 50 ans que nous repoussons sans cesse les limites pour faire vivre notre sport dans les meilleures conditions à nos fans et partenaires du monde entier. Maintenant qu’Acronis devient notre partenaire officiel de cyberprotection, nous allons intensifier nos efforts avec l’assurance de bénéficier des meilleurs systèmes de protection des données et de reprise après sinistre », a déclaré dans un communiqué Rik Roukens, le directeur technologique de The Ocean Race

Dans le cadre de l’accord, Acronis devra garantir la sécurité des opérations tout au long de l’itinéraire de la course autour du monde. Il s’appuiera pour cela sur les services de son partenaire de distribution mondial Ingram Micro.

« A l’image de The Ocean Race, l’univers de la cybersécurité s’apparente à de nombreux égards à l’exploration d’eaux tumultueuses avant de franchir la ligne d’arrivée. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Acronis et The Ocean Race qui nous permettra d’apporter les meilleures solutions de protection du marché à ceux qui nous font confiance », a commenté Ovi Gherghel, directeur Cloud & Cyber Security Ingram Micro pour le Royaume-Uni et l’Irlande.

Créée en 1973, The Ocean Race est une course en équipage, disputée en sept étapes autour du monde. Elle est réputée pour être l’une des courses les plus longues et les plus difficiles du monde de la voile professionnelle. La prochaine édition s’élancera d’Alicante en Espagne le 15 janvier 2023 pour six mois de course et un parcours de 32 000 milles nautiques (soit 60 000 km).

Acronis est fortement investi dans le monde sportif à travers son programme dédié #Cyberfit Sports. Il met son expérience de la cyberprotection au service d’une cinquantaines de grandes organisations et équipes du monde du sport, dans des disciplines comme les sports automobiles, le football, le base-ball ou la voile, toujours en étroite collaboration avec ses partenaires fournisseurs de services gérés (MSP).

« Acronis est fier de ce partenariat avec The Ocean Race », s’est félicité an Jaap Jager, Chief Revenue Officer d’Acronis. « Toutes catégories sportives confondues, des équipes utilisent volontiers la solution Acronis Cyber Protect pour optimiser leurs opérations de cybersécurité et accroître l’efficacité de leur cyberprotection. »