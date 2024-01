Une panne généralisée de l’application de communication Teams a eu lieu vendredi sur l’ensemble du continent américain. Le site de détection des pannes Downdetector a reçu plus de 14.500 déclarations de pannes sur Microsoft Teams.

Le géant de Redmond confirme l’existence de la panne et en liste diverses manifestations : impossibilité de se connecter à Teams, messages manquants, impossibilité de charger des messages sur Teams et dans les chats, pas de téléchargement des pièces jointes, pas d’affichage ou de téléchargement des images, des vidéos, des fichiers audio, des enregistrements d’appels, des extraits de code, retard d’envoi des messages, retard d’envoi et de réception des notifications.

Microsoft a décidé de basculer ses services vers la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) pour contourner le problème.

Aujourd’hui encore, le géant technologique américain continue d’enquêter à propos de cette panne, comme en témoigne un post récent sur X :