Microsoft a signalé hier une panne mondiale affectant principalement l’application de collaboration Teams mais aussi d’autres services Azure, Office 365 et Dynamics 365. Le géant logiciel a imputé cette panne de 4h environ, lundi, à « un problème lié à une modification récente d’un système d’authentification ».

Une carte des pannes sur Downdetector, un site web qui suit les pannes, a montré que les problèmes affectaient des utilisateurs de Teams partout dans le monde.

Un directeur informatique aux prises avec le souci a déclaré à nos confrères de CRN qu’il ne pouvait pas accéder à la console Microsoft pour voir ce qu’il s’y passe. « Chaque fois que vous voyez un pic sur Downdetector, c’est mauvais », explique le directeur informatique, qui n’a pas voulu être identifié. « Mais tant que vous ne comprenez pas la cause, vous ne savez pas si ça va leur prendre cinq minutes ou cinq heures à réparer ».

« Si vous observez bien ce qui est essentiel à la plupart des entreprises, vous avez en numéro 1 la finance et en numéro 2 l’infrastructure de communication, c’est-à-dire Exchange et Teams le plus souvent », déclare Bob Venero, PDG du fournisseur de solutions Future Tech. « Le problème, avec une panne comme celle-ci, est qu’il est très difficile – pour les clients qui ont externalisé leur informatique à un fournisseur de cloud public – d’obtenir des réponses ». Selon lui, « il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le panier du cloud public ». Il conseille à ses clients d’investir dans une infrastructure sur site pour les applications critiques.

Rappelons que Teams fait partie de la suite d’applications de productivité Office 365 de Microsoft. L’outil est devenu essentiel à de nombreuses entreprises depuis le passage généralisé au travail à distance il y a un an. Fin octobre dernier, Teams recensait 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde – contre 20 millions environ un an plus tôt.