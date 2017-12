Pour financer la très chère acquisition d’EMC – coût 60 milliards de dollars – Dell (désormais Dell Technologies) s’était fortement endetté, notamment auprès des banques mais aussi en levant pour 20 milliards de dollars sur le marché des obligations. Dans le communiqué des résultats du troisième trimestre (clos le 3 novembre), publié vendredi dernier, la firme de Round Rock indique qu’elle a remboursé sur la période 1,7 milliard de dollars et 9,7 milliards de dollars depuis la fusion. D’après un rapport destiné aux clients mis en ligne un an après l’opération, le constructeur devait alors 25,5 milliards de dollars, soit, d’après nos calculs 25,3 milliards de dollars à l’issue du trimestre.

Au cours du troisième trimestre, le chiffre d’affaires a grimpé de 21% à 19,61 milliards de dollars, et la perte opérationnelle a chuté de 65% à 533 millions de dollars. La perte nette des opérations poursuivies a quant à elle baissé de 43% à 941 millions de dollars. Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 56,73 milliards de dollars (+38%), pour une perte opérationnelle de 3,01 milliards de dollars (+90%) et une perte nette des opérations continues de 3,30 milliards de dollars (+42%).

Au cours du trimestre, le Client Solutions Group (Dell) a vu ses ventes de PC croître de 8% à 10 milliards de dollars, pour un résultat opérationnel de 672 millions de dollars. Les ventes de notebooks ont connu une croissance à deux chiffres, aussi bien auprès des entreprises que du grand public, indique Dell Technologies. De son côté, l’Infrastructure Solutions Group (Dell EMC) a généré un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de dollars, en croissance de 2%, pour un résultat opérationnel de 678 millions de dollars. Le segment serveurs et réseaux a engrangé 3,9 milliards de dollars, c’est 32% de plus qu’un an auparavant. Avec 3,7 milliards de dollars, le chiffre d’affaires des serveurs est resté stable. Enfin, VMware enregistre pour 2,0 milliards de dollars de ventes et un résultat opérationnel de 639 millions de dollars, soit 32,7% de marge opérationnelle.

Au 3 novembre, la société disposait de 18,0 milliards de dollars en trésorerie et investissements.