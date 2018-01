Le mariage entre Dell et EMC est officiel depuis un certain temps, mais la fusion entre les organisations internes des deux constructeurs n’est pas encore réalisée. Elle est toutefois en bon chemin si l’on en croit CRN, et les partenaires devraient voir d’ici peu une structure opérationnelle plus efficace et plus unifiée se mettre en place. D’ici la fin du mois, les services ProDeploy et ProSupport (y compris ProSupport Plus) devraient ainsi concerner plus de produits de stockage du fournisseur. C’est ce qu’a expliqué à nos confrères Erica Lambert, la vice-présidente de Dell EMC en charge des services du channel. « Il y avait les plateformes EMC et Dell, et il y avait plusieurs appellations pour les services. En novembre, nous avons entamé un parcours afin d’unifier tout cela. A présent ProDeploy est une offre disponible à travers l’ensemble de la gamme de stockage. »

Pour booster les ventes de solutions de stockage, le constructeur met par ailleurs en place à partir du 3 février un programme d’incentives qui se prolongera jusqu’à la fin de l’année fiscale de la société. Pour chaque vente, le partenaire verra sa commission augmentée de 25%.

Les dirigeants du constructeur texan souhaitent par ailleurs que les partenaires développent leurs propres services en complément de ceux proposés sur la ctalogue Dell EMC, un moyen selon Erica Lambert de générer plus de ventes pour le channel mais aussi pour le fournisseur. « Nos partenaires les plus solides sont ceux qui possèdent leurs propres capacités et pratiques de livraison. Ces mêmes partenaires offrent le plus haut niveau de services en liaison avec Dell EMC. Ils dominent avec leurs services et leur attention portée sur l’expérience client ».

« Quand les partenaires proposent du service en plus, leurs clients reviennent et achètent plus chez nous augmentant ainsi nos revenus. L’utilisateur a une meilleure expérience. Les services attachent les clients et offrent à la fois plus d’opportunités pour nos partenaires et pour nous », conclut Erica Lambert.