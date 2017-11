On a appris hier le décès de Pierre-Paul Dierick en ce mois de novembre 2017. C’était le PDG d’Ista, le numéro un français de la distribution informatique à la fin des années 1990 – racheté par GE en 1998 puis par Computacenter – avec 4,5 milliards de francs de chiffre d’affaires et près de 1.000 salariés. Très apprécié par ses salariés, il a marqué son époque. « Je garderai le souvenir du patron le plus charismatique que j’ai eu la chance de rencontrer, témoigne Bruno Michau l’un de ses anciens salariés, à l’origine de la diffusion de la nouvelle de sa disparition. Je n’oublierai jamais le bonheur qu’il nous a procuré et la chance qu’il nous a donnée de vivre en participant à l’aventure d’Ista. Nous penserons encore longtemps à lui. » Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 17 novembre dans la stricte intimité familiale.