C’est un pionnier de l’informatique qui s’en est allé. Le cofondateur avec Bill Gates de Microsoft en 1975, Paul Allen, vient de mourir à 65 ans d’un lymphome non hodgkinien, un cancer du système lymphatique (une composante importante du système immunitaire) à Seattle, sa ville natale. Chez Microsoft, il a joué un rôle clé dans la création de technologies comme MS-DOS, MS Word, Windows et la souris. Selon nos confrères de CRN, il était par ailleurs très impliqué dans le développement du channel de l’éditeur. Il a quitté Microsoft en 1983, brouillé avec Bill Gates pour un question d’argent, après s’être battu une première fois contre le cancer. Il est toutefois resté au conseil d’administration de l’éditeur jusqu’en 2000, date à laquelle il a vendu ses parts dans l’entreprise.

A la tête d’une fortune évaluée aujourd’hui a plus de 20 milliards de dollars, il a fondé Vulcan en 1986, une entreprise chargée de gérer ses multiples projets philanthropiques et commerciaux. Il était notamment propriétaire de l’équipe de football américain des Seattle Seahawks et de celle de basket-ball des Trail Blazers de Portland. En 2011, il a lancé Stratolaunch Systems, qui a développé un avion à six réacteurs destiné à lancer une engins spatiaux à un coût inférieur aux lancements de fusées traditionnels. Il a également lancé avec sa sœur Jody Vulcan Production, une maison de production spécialisée dans les documentaires et les séries télés.

Paul Allen était également très impliqué dans les œuvres philanthropiques au travers de sa fondation Paul G. Allen Family Foundation. Dans un document il a promis de laisser au moins la moitié de ses biens à des causes philanthropiques.

« Alors que la plupart connaissaient Paul Allen en tant que technologue et philanthrope, il était pour nous un frère et un oncle très aimé, et un ami exceptionnel. La famille et les amis de Paul ont eu la chance de faire l’expérience de son esprit, de sa chaleur, de sa générosité et de sa profonde préoccupation. Malgré un emploi du temps très chargé, il avait toujours du temps pour sa famille et ses amis », a fait savoir sa sœur Jody dans un communiqué de la fondation.

« Je suis navré du décès de l’un de mes plus vieux et chers amis, Paul Allen. Depuis nos débuts à la Lakeside School, en passant par notre partenariat dans la création de Microsoft, et certains de nos projets philanthropiques communs au fil des ans, Paul était un véritable partenaire et un ami cher. L’informatique personnelle n’aurait pas existé sans lui », a expliqué dans un communiqué Bill Gates, malgré leur brouille. « Cependant, Paul ne s’est pas contenté de créer une entreprise. Il a canalisé son esprit et sa compassion dans un deuxième acte pour améliorer la vie des gens et renforcer les communautés à Seattle et dans le monde. Il aimait à dire : « Si cela peut faire du bien, alors nous devrions le faire. » Voilà le genre de personnage qu’il était. »