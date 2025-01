Après une cinquantaine d’années de service, le décommissionnement du réseau cuivre par le propriétaire de l’infrastructure, Orange, démarre à la fin du mois : 210.000 lignes fixes traditionnelles dans 162 communes métropolitaines seront déconnectées le 31 janvier 2025. En janvier 2026, 829 communes de plus connaîtront le même sort et 2.145 en 2027. 42 millions de lignes seront coupées d’ici la fermeture technique du réseau cuivre prévue fin 2030. Les vieilles prises téléphoniques en T cesseront alors complètement de fonctionner.

Ce démantèlement progressif doit permettre de diviser par trois, voire quatre, la consommation énergétique des réseaux télécoms, selon Orange, car la fibre optique est moins énergivore.

Il reste cependant encore environ 6 millions d’abonné·e·s à l’ADSL en France et les derniers raccordements à la fibre s’avèrent les plus complexes. Or, le défi est de ne laisser personne en France sans alternative, que ce soit avec une connexion par fibre optique ou par satellite. L’Arcep encadre la bascule en imposant des obligations à Orange afin de s’assurer que l’ensemble des conditions nécessaires soient réunies.

Pour mémoire, à partir du 31 janvier 2026, il ne sera plus possible de souscrire de nouvel abonnement à des services utilisant le réseau cuivre (téléphonie et ADSL) sur l’ensemble du territoire en métropole et en outre-mer.