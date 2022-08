A la demande du régulateur français des télécoms, les concurrents du secteur ont fait leur retour sur le plan d’Orange concernant la fermeture de son réseau cuivre d’ici 2030 : Bouygues, SFR et Free se montrent inquiets du « manque de consultation » de l’opérateur historique.

D’après le plan cuivre d’Orange, les premières communes concernées seront celles où le taux de déploiement de la fibre optique est d’au moins 85%. Or, ces communes, largement représentée par l’association Avicca, ne sont pas rassurées car l’offre de fibre optique n’y est pas toujours de qualité. Rien qu’à Paris, plusieurs milliers de locaux demeurent non raccordables à ce jour.

Pourtant, d’après le plan qui doit respecter un préavis réglementaire de trois ans, dès septembre prochain, 181 communes seront notifiées de la fermeture commerciale du réseau cuivre en novembre 2023 et de sa fermeture technique en novembre 2024. Les élu·e·s et opérateurs ne disposeront que de 4 semaines pour signaler d’éventuels problèmes. A partir de janvier 2026, plus personne ne pourra souscrire à un abonnement au réseau cuivre même si celui-ci reste utilisé par près de 20 millions de Français·e·s aujourd’hui.

L’opérateur historique prévoit un point général avec toutes les parties prenantes au troisième trimestre 2025. Cependant, les opérateurs concurrents ont peur de perdre des parts de marché car, selon eux, le plan n’est ni suffisamment transparent ni assez ambitieux et ils ne sont pas convaincus de voir leurs retour pris en compte lors des phases « de capitalisation et de retours d’expérience ».