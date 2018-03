Dataiku, l’éditeur de la plateforme logicielle d’analyse prédictive tout-en-un Dataiku Data Science Studio (DSS) tire un bilan positif de l’année 2017. Au cours de l’exercice, l’éditeur français indique qu’il a levé 28 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série B, étendu sa présence en Asie, pratiquement multiplié ses effectifs par deux et son chiffre d’affaires par trois grâce à la signature de contrats importants avec des entreprises d’envergure internationale, telles que General Electric, Unilever ou Health Care Service Corporation (HCSC).

Sa clientèle de Dataiku se compose à présent de PME et de multinationales figurant au palmarès Fortune 500, parmi lesquelles Unilever, Santander, Sephora, Telia, KUKA, Ubisoft, Ferratum Bank, OVH, Hyundai Steel etc.

En 2018, Dataiku entend capitaliser sur cette dynamique en accélérant le déploiement et la gestion des technologies de machine learning et d’intelligence artificielle sur un marché en perpétuelle mutation.

« En ce qui concerne cette année qui commence, nous sommes convaincus que le déploiement de technologies telles que l’intelligence artificielle ou le deep learning constituera un aspect essentiel du succès à long terme de toutes les entreprises, et c’est pourquoi nous voulons développer de nouvelles fonctionnalités pour les aider à y accéder. En d’autres termes, nous souhaitons permettre aux entreprises de réutiliser, d’automatiser et de gérer les modèles d’intelligence artificielle et de deep learning de façon centralisée, ainsi que de les actualiser à partir d’une seule et unique plateforme pour assurer une itération rapide. En 2018, nous allons tout mettre en oeuvre pour que ces technologies soient encore plus simples à utiliser en donnant à leurs utilisateurs les moyens de travailler plus rapidement et plus intelligemment, qu’ils disposent ou non de compétences techniques », explique dans un communiqué le fondateur et PDG de Dataiku, Florian Douetteau.

En 2018, l’entreprise prévoit d’étendre ses activités dans la région Asie-Pacifique tout en s’implantant sur d’autres marchés européens.