L’opérateur de datacenters Data4 vient de recruter Youmna Malak en tant que vice-présidente Marketing Group. Dans un contexte de marché à la fois très concurrentiel et en forte concentration, elle aura pour principale mission de renforcer la notoriété du groupe et de mettre en place les moyens d’information et de promotion nécessaires à l’accompagnement de son développement, en France et dans tous les pays où Data4 est présent.

Après avoir évolué pendant plusieurs années au sein de l’industrie des télécoms, Youmna Malak, diplômée de l’Institut Supérieur du Commerce, a développé une solide expérience en matière de ventes et de marketing digital. Avant d’intégrer Kwanko (groupe européen de publicité digitale à la performance) en tant que Marketing & Communication Director, elle avait occupé le poste de responsable marketing chez Webhelp (centre d’appels et processus associés). Elle a débuté sa carrière comme chef de marché au sein du pôle télécoms de Vivendi, puis rejoint l’opérateur britannique Colt où elle a acquis de fortes compétences en matière de marketing et de vente de services télécoms, ainsi que de gestion d’un réseau de ventes indirectes.

Youmna Malak rejoint le comité exécutif élargi de Data4.

« Nous sommes ravis d’accueillir Youmna à ce poste clé de l’entreprise. Avec Youmna, nous continuons aussi à féminiser notre équipe. Elle est désormais la 4ème femme à siéger à notre comité de direction, après la Direction Technique, le Secrétariat Général et la Direction du Luxembourg. », explique dans un communiqué Olivier Micheli, directeur général de Data4.