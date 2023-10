L’opérateur européen de centres de données Data4 voit de plus en plus gros pour consolider sa position sur le continent. Après une levée de dette de 620 millions d’euros en 2021, le groupe annonce une nouvelle levée de 2,2 milliards d’euros, extensible à 3,2 milliards d’euros, auprès de quatre banques européennes : NP Paribas, Natixis, ABN AMRO et Deutsche Bank.

« Ce financement hors normes permet à Data4 de poursuivre l’objectif ambitieux d’un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros d’ici 2029, soutenu par un quadruplement de notre taille sur la même période », commente dans un communiqué Olivier Micheli, Président de Data4.

Data4 souhaite utiliser cette nouvelle ligne de financement pour étendre ses campus existants et prévus en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Pologne. Dans l’hexagone, la société entend consolider son ancrage dans le sud de Paris en développant et modernisant son campus situé à Marcoussis et en transformant l’ancien site industriel de Nokia à Nozay en campus numérique, qui accueillera à terme 8 data centers.

Son plan d’investissement prévoit 2 milliards d’euros alloués à la France, près d’un milliard d’euros en Allemagne, un milliard en Italie, plus de 500 millions en Espagne ainsi qu’en Pologne d’ici fin 2029. L’adaptation de la conception des centres pour l’IA et le développement durable constitueront deux axes majeurs du plan de développement.

Créé en 2006 dans l’Essonne par Alcatel et Colony Capital, Data4 est passé dans les mains d’Axa IM en 2018 puis a été revendu en avril 2023 à la multinationale canadienne Brookfield.