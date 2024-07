Le géant français du logiciel a publié les résultats préliminaires de son second trimestre 2024, inférieurs à ses attentes. Son chiffre d’affaires est estimé à 1,495 milliard d’euros, en hausse de 4% sur un an. Le groupe tablait précédemment sur des revenus compris entre 1,525 et 1,555 milliard d’euros.

« Au deuxième trimestre, notre chiffre d’affaires total préliminaire est inférieur à nos prévisions d’environ 30 millions d’euros, soit 2%, en raison du report de contrats importants », a commenté Pascal Daloz, Directeur Général de Dassault Systèmes dans un communiqué, évoquant la prudence des clients « dans un environnement géopolitique complexe ».

« Il est important de souligner que tous les contrats reportés restent en discussion pour les prochains trimestres. Cependant, nous anticipons que les prises de décision de nos clients continueront à présenter une certaine volatilité, que nous pensons donc prudent de refléter dans nos prévisions annuelles », a-t-il précisé.

En conséquence, Dassault Systèmes ajuste ses objectifs annuels. Le groupe vise désormais une croissance annuelle de son chiffre d’affaires total comprise entre 6% et 8%, contre 8-10% précédemment, ainsi qu’une hausse de son bénéfice net par action de 8% à 11%, au lieu de 10-12% précédemment. Le titre est sanctionné en bourse avec un recul de plus de 5% mardi à la clôture.