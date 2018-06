Issue du rapprochement il y a un an des sociétés ABC Systèmes et Formation et CetSI, Cyllene lance une offre différenciante de cloud hybride associant les expertises historiques des deux entreprises : l’hébergement et les télécoms pour CetSI et le Cloud public pour ABC Systèmes. Baptisée GéoTransparence, cette offre consiste à répartir les ressources IT des clients entre leurs propres infrastructures, ses datacenters et le Cloud public, sans modifier leur plan d’adressage IP ni leurs configurations serveurs, dans une logique d’optimisation des coûts et des performances.

« On étire le système d’information du client en recherchant les emplacements les plus propices en fonction des services attendus tout en conservant l’homogénéité du réseau et en garantissant sa sécurité », expose Olivier Polaert, PDG de Cyllene. La géotransparence, c’est la capacité pour les données de voyager d’un bout d’infrastructure à un autre de manière transparence quelle que soit leur localisation. »

Pour y parvenir, Cyllene a préalablement passé une série d’accords avec des opérateurs de fibre noire tels que Colt, SFR, Zayo, Sipartech, Orange ou Level 3 afin d’ouvrir des liens privatifs depuis les sites clients vers les datacenters PA2 et PA6 d’Equinix, où sont installés ses serveurs et ses infrastructures de commutation (d’origine Brocade). De là, l’entreprise a réservé des routes privatives via Global Cloud Xchange d’Equinix pour s’interconnecter aux grands opérateurs de Cloud public, notamment AWS et Microsoft Azure.

Cette infrastructure, qui a nécessité 2 M€ d’investissements et dont les coûts d’exploitation se montent à près de 300 K€ par an, permet à Cyllene de répondre à des problématiques de manque de ressources d’exploitation interne, de disponibilité d’infrastructures critiques ou d’ouverture au Cloud de ses clients. Opérationnelle, elle est déjà utilisée par plusieurs de ses grands clients.

Prochain chantier : l’annonce d’un SOC (centre opérationnel de sécurité) après l’été.