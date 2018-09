Cela bouge chez Cyllene. En juin 2017, la société de capital investissement Industries et Finances Partenaires rapprochait CetSI et ABC Systèmes et Formation au sein d’un nouveau groupe baptisé Cyllene. Elle prévoyait un chiffre d’affaires prévisionnel sur l’exercice 2017-2018 de 41 millions d’euros. Un an après, l’hébergeur et infogéreur cloud clôture finalement l’année avec des revenus proches de 45 millions d’euros soit une croissance de plus de 6 %. « Ces chiffres confirment donc la stratégie adoptée par Cyllene, visant à se positionner durablement sur le cloud tout en conservant une empreinte forte dans les infrastructures physiques », explique le groupe dans un communiqué.

Pour l’exercice en cours, Cyllène espère franchir le cap des 60 millions d’euros de chiffre d’affaires grâce notamment à deux nouvelles acquisitions, actuellement en cours de finalisation. Ces deux opérations permettront de renforcer l’expertise cloud du groupe et sa présence sur le territoire français, indique le communiqué qui ne donne pas plus de précisions.

Celui-ci investira dès octobre de nouveaux locaux au cœur d’Issy-les-Moulineaux destinés notamment à accueillir la Cyllene Academy. Ce site sera donc le troisième de Cyllene en Île-de-France, après Nanterre et Courbevoie. Une plateforme d’e-commerce vient par ailleurs s’ajouter aux offres cloud de l’infogéreur.

Pour structurer les équipes commerciales et développer les activités, un directeur commercial groupe a été recruté. Il s’agit d’Olivier du Couëdic (photo). Agé de 49 ans, ce diplômé de la faculté de droit Université du Maine au Mans occupait précédemment les mêmes fonctions chez Mi9 Retail, éditeur de solutions Retail et e-commerce omnicanal. Il avait auparavant occupé des fonctions managériales et commerciales chez Honeywell AIDC, Raymark, LXE et Sevolog.

Enfin, le groupe prévoit de recruter d’ici le mois de janvier une cinquantaine de nouveaux collaborateurs (architecte cloud, développeur, administrateur systèmes, technicien micro-réseau, commerciaux…).