Jugeant que CetSI et ABC Systèmes avaient des personnalités trop fortes, la holding qui consolide les deux intégrateurs a décidé de faire disparaître leur marque au profit d’une nouvelle identité commune : C:yllene – avec deux points entre le C et le y évoquant le C: du MS Dos des origines des deux entreprises. Un changement de marque qui parachève le processus de fusion de leurs équipes et de leurs activités, entamé au moment du rachat d’ABC Systèmes et Formation en juin dernier.

Depuis le départ d’Olivier Pigois en octobre, Olivier Poelaert reste le seul pilote du nouvel ensemble, cumulant les casquettes de président de CetSI et d’ABC Systèmes, qui restent des entités juridiquement séparées, et celle de directeur général de C:yllene.

Dans le cadre de regroupement des équipes, deux directions commerciales et quatre directions techniques ont été créées. Une direction commerciale partenaires, regroupant les relations fournisseurs, le marketing, les achats et les ventes sédentaires, a été confiée à Pascal Hugot (CetSI), tandis que Mario Alapetite (ABC) prend la direction commerciale clients et ventes de services.

Jérôme Ospitaletche (CetSI) hérite de la direction des services transverses (formation, sécurité, infrastructures, gestion du delivery et développement applicatif). Jérôme Jalby (ABC) est nommé directeur de la BU infrastructures sur site client, Arnaud Dalmas (CetSI) devient directeur de la BU datacenter (services d’infogérance) et Alexis Roisset (ABC) prend le management de la BU Cloud.

Ce nouvel organigramme consacre une organisation par localisation des systèmes d’information clients dite en tripode, explique Olivier Poelaert. La BU infrastructures sur site client devient ainsi la principale unité de business du groupe avec une centaine de collaborateurs sur les quelque 300 de l’ensemble. La BU datacenter regroupe 80 collaborateurs et la BU Cloud une quarantaine.

Les sites Internet des deux entreprises vont être refondus dans les prochains jours – de même que les logos et les documents internes – pour laisser la place un site commun. Dans la foulée, C:yllene détaillera son offre, associant les compétences de ses deux entités historiques. Le groupe compte notamment mettre en avant une offre de services d’hybridation (fondée sur un concept de géotransparence) et son centre opérationnel de sécurité (SOC) actuellement en cours de construction. Enfin, dans deux ou trois mois, une nouvelle opération de croissance externe devrait être annoncée.

Pour l’exercice en cours C:yllene table sur une croissance modérée de l’ordre de 6% qui devrait lui permettre d’atteindre 45 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé.