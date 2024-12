Blackberry cède à prix cassé Cylance, sa division spécialisée dans les solutions de protection des points de terminaison, basées sur l’IA. La société de cybersécurité Artic Wolf a conclu un accord pour racheter ses actifs pour 160 millions de dollars en espèces et en apportant 5,5 millions de ses actions ordinaires.

Le montant représente une infime fraction des 1,4 Md$ déboursés par Blackberry pour racheter Cylance en 2018. En octobre dernier, Blackberry avait indiqué lors d’un point financier qu’il cherchait à céder cette activité, pour laquelle il prévoit des pertes de 51 M$ cette année.

La cession va permettre à Blackberry d’accélérer son recentrage sur les logiciels pour l’IoT et les véhicules autonomes, ainsi qu’un retour à une croissance rentable. Au premier semestre 2024, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 289 MS et une perte nette de 61 M$.

Avec cette acquisition, Arctic Wolf fait son entrée dans le domaine de la sécurité des terminaux. La société va intégrer Cylance à sa plateforme de sécurité des opérations Aurora et ses capacités d’intelligence artificielle à sa propre technologie Alpha AI.

« La sécurité a un problème de fonctionnement et d’efficacité et les solutions pour les terminaux à elles seules n’ont pas réussi à atteindre les résultats promis depuis des années », a commenté Nick Schneider, PDG d’Arctic Wolf. « En intégrant les capacités de sécurité des points finaux de Cylance dans notre plateforme ouverte XDR Aurora, nous répondrons à un besoin généralisé d’opérations de sécurité véritablement unifiées et efficaces qui offrent de meilleurs résultats aux clients. »