Après avoir fusionné ses équipes avec celles de Cylance en mars dernier, BlackBerry a annoncé le mois dernier lors de son Security Summit, la fusion de ses programmes partenaires. Cette refonte donne naissance à un nouveau programme unifié baptisé BlackBerry Partner Program.

Une quarantaine de partenaires sont concernés par ce remaniement en France, les deux éditeurs comptant chacun une vingtaine de partenaires actifs. On peut notamment citer Zenops (ex-Prestige Réseaux) ou ITS Ibelem côté Blackberry, et SFR, SCC ou Athéo côté Cylance. Seul SCC travaillait historiquement avec les deux marques.

Assez classiquement, ce programme classe les partenaires en trois niveaux (or, platine et émeraude) selon leur niveau de chiffre d’affaires et leur niveau de certification. Le seuil minimum requis pour être « or » est de 20 K€ (500 K€ pour les platine et 1,5 M€ pour les émeraude). En France, SFR et SCC sont appelés à évoluer au niveau émeraude et Athéo et Zenops au niveau platine.

Les partenaires ont à leur disposition un portail un dédié permettant notamment d’accéder aux formations en ligne, aux campagnes marketing ainsi qu’à des outils d’aide à la vente. Ils bénéficient également d’un système d’enregistrement d’affaires, de licences NFR et d’un environnement d’essai virtuel. Surtout, ils ont désormais accès à l’ensemble du portefeuille de solutions BlackBerry quel que soit leur historique.

Rappelons que l’éditeur a considérablement simplifié son offre peu avant l’été en regroupant la plupart de ses produits au sein de trois grandes suites : Spark UEM Suite, Spark UES Suite et Spark Suite. La première regroupe toute l’offre historique de gestion unifiée des terminaux de Blackberry (notamment ses solutions de contrôle applicatif, de gestion des identités, de gestion de flottes mobiles…) ; la deuxième regroupe les offres historiques de sécurité unifiée des terminaux de Cyllance (notamment sa solution de protection antivirus Protect, sa solution de détection de terminaux et réponse Optics) et sa solution innivante de gestion des identités adaptative Persona. Enfin, la troisième réunit les deux offres dans un seul produit.

À noter également le lancement de Guard, une offre de service administré de détection et de remédiation. Disponible sur abonnement, ce service est assuré par les équipes de Blackberry.

En France, c’est désormais Sébastien Serrano (ex-Cylance) qui pilote le channel, assisté d’Antoine Huchez (field marketing) sous la houlette de Florent Embarek (également ex-Cylance), nommé directeur des ventes Europe du Sud et de l’Est (photo).