Selon Business Insider, qui s’appuie sur des sources proches du dossier, BlackBerry est en pourparlers pour acheter l’éditeur de solutions de cybersécurité Cylance pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.

Créée en 2012 par son Chief Scientist Ryan Permeh et son CEO Stuart McClure, ex-CTO de McAfee, et basée à Irvine en Californie, Cylance développe des produits basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine axés sur la prévention des cyberattaques. L’éditeur envisageait jusqu’à ce jour de faire son entrée en bourse.

Un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine indique Business Insider, précisant toutefois que l’opération pourrait capoter.

Interrogés par nos confrères, BlackBerry et Cylance n’ont pas immédiatement répondu.

Cylance, qui a ouvert un bureau en France cette année a bénéficié en juin dernier d’un investissement de 120 millions de dollars dans un tour de table mené par Blackstone et ou l’on retrouve Dell, Insight Venture Partners et Khosla Ventures. L’éditeur qui revendiquait alors plus de 4.000 clients, dont des gouvernements et des entreprises du Fortune 500, ainsi que 14,5 millions points d’accès protégés, a réalisé au cours de son dernier exercice un chiffre d’affaires de 130 millions de dollars, en croissance de 90% sur un an. Ses solutions CylanceProtect et Cyla&nceOptics sont notamment intégrées aux Etats-Unis dans l’offre Fujitsu intelligent SOC.