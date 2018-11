BlackBerry a confirmé le rachat la startup Cylance qui édite des solutions de cybersécurité. La firme canadienne va pour cela dépenser 1,4 milliard de dollars. La finalisation de l’opération est prévue avant la fin du mois de février 2019.

Cylance développe des produits basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine axés sur la prévention des cyberattaques. La firme basée à Irvine en Californie envisageait jusqu’à ce jour de faire son entrée en bourse.

L’agent avancé et léger de Cylance réside sur les points d’accès, fonctionne en ligne et hors tension et nécessite très peu de mémoire et de puissance pour fonctionner. « Le leadership de Cylance en matière d’intelligence artificielle et de cybersécurité complétera immédiatement l’ensemble de notre portefeuille », explique dans un communiqué le CEO deBlackBerry, John Chen. « Nous sommes convaincus que l’ajout des fonctionnalités de Cylance à nos avantages reconnus en matière de confidentialité, de sécurité et de systèmes embarqués rendra BlackBerry Spark indispensable à la réalisation de l’Enterprise of Things .»

Cylance, qui a ouvert un bureau en France cette année a bénéficié en juin dernier d’un investissement de 120 millions de dollars dans un tour de table mené par Blackstone et ou l’on retrouve Dell, Insight Venture Partners et Khosla Ventures. L’éditeur qui revendiquait alors plus de 4.000 clients, dont des gouvernements et des entreprises du Fortune 500, ainsi que 14,5 millions points d’accès protégés, a réalisé au cours de son dernier exercice un chiffre d’affaires de 130 millions de dollars, en croissance de 90% sur un an.

Cylance devrait fonctionner comme une unité indépendante sous la direction de Stuart McClure, un ancien CTO de McAfee, une fois le contrat conclu.

Le rachat de Cylance permettra à BlackBerry de s’enrichir de 300 ingénieurs en logiciel et scientifiques de données qui s’ajouteront aux 3.200 employés de la société, ainsi que de 100 brevets en cybersécurité et en apprentissage automatique qui porteront le catalogue des brevets à plus de 37.500 unités. Parmi les clients notables de la société californienne on trouve notamment Panasonic ou Intermedia.