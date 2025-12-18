Au regard des nombreux services délivrés aux citoyens, le secteur public est aujourd’hui fortement exposé au risque Cyber. Dans ce contexte, au sein des collectivités, et plus particulièrement dans les services sensibles comme la police municipale, les menaces cyber ne viennent pas toujours de là où on les attend.

Ainsi, une simple clé USB peut devenir un cheval de Troie numérique et impacter le fonctionnement des services et contribuer à exfiltrer des données sensibles. C’est précisément dans ce contexte que la mise en œuvre d’une gouvernance cyber reposant sur des dispositifs industriels doit être une priorité absolue.

Vers une généralisation de l’usage des stations blanches

 

Au regard de ces éléments, les stations blanches de décontamination USB qui étaient utilisées à la marge par certaines collectivités avant-gardistes sont aujourd’hui au centre de toutes les attentions et commencent à devenir une priorité d’achat pour les collectivités. Cette forte demande des collectivités s’explique par leur approche très opérationnelle qui permet d’accéder à une série de bénéfices tangibles :

– scanner et désinfecter les supports amovibles avant qu’ils n’accèdent au réseau interne,

– bloquer les malwares qui se propagent « hors ligne »,

– protéger les postes de travail critiques, souvent non connectés à Internet, mais vulnérables aux attaques physiques.

Il devient alors possible d’utiliser sereinement les périphériques USB et de travailler dans une sphère de confiance. Si l’on reprend notre exemple de la police municipale, cette dernière pourra par exemple sécuriser des opérations sensibles : protéger les systèmes de vidéo-surveillance, sécuriser les échanges avec les partenaires extérieurs (justice, sécurité civile, etc.) ou encore garantir l’intégrité des données sensibles.

Une politique de cybersécurité ne peut pas faire l’impasse sur les points d’entrée physiques et les stations blanches sont un maillon indispensable de cette chaîne de confiance. Pour autant, attention également à faire un choix éclairé sur les dispositifs à déployer. Ces derniers doivent convenir et être adaptés aux usages tant sur le fond (type et nombre d’antivirus intégrés, etc.) que sur la forme (type de stations blanches proposées : totem, etc.). Ces points sont importants et permettront d’avoir une expérience utilisateur de qualité.

Au regard de ces éléments, nous allons continuer de voir les stations blanches se développer à grande échelle dans les structures publiques. Complémentaires aux autres solutions cyber déployées, ces dispositifs contribueront donc activement à protéger les infrastructures IT contre les risques invisibles et pourtant bien réels.

Par Christophe Bourel Tyrex Cyber

Nos lecteurs ont lu ensuite


Holiseum sensibilise les entreprises sur la sécurisation des périphériques USB avec Tyrex
Holiseum, une société de Conseil, Services et Formation en cybersécurité, met en exergue la nécessité de sécuriser les opérations liées à l’usage des clés USB dans un contexte professionnel avec Tyrex (ex-KUB), leader français des...

Supports USB et périphériques externes : des risques cyber internes majeurs
La cybersécurité se positionne indiscutablement comme un sujet stratégique pour l’ensemble des organisations. Dans ce contexte, nombre d’entre elles s’équipent de solutions traditionnelles (antivirus, firewall, etc.) pour limiter leur exposition au risque. Oui, mais voilà,...

Comprendre et prévenir les Malware IA
L’intelligence artificielle (IA) continue de révolutionner notre quotidien, que ce soit dans les domaines de la santé, de l’industrie ou encore des loisirs. Cependant, comme toute technologie puissante, elle n’est pas à l’abri d’être détournée...

Libourne sécurise son avenir : Comment la mairie et la police municipale ont modernisé leur contrôle d’accès avec HID
Le défi : Simplifier et renforcer la sécurité municipale La mairie de Libourne et sa police municipale étaient confrontées à une problématique croissante de sécurité. La gestion des accès aux bâtiments municipaux, reposant sur des...

Cybersécurité des collectivités locales : enjeux croissants et réponses nécessaires
La cybersécurité s’impose désormais comme une préoccupation majeure pour les collectivités locales françaises qui, ces dernières années, sont devenues une cible privilégiée des cybercriminels. Selon la dernière étude sur la maturité des collectivités en matière...