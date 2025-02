L’opération Talent a permis de neutraliser deux importants sites de forums considérés comme des points d’entrée vers le monde de cybercriminalité. Elle a été menée du 28 au 30 janvier par les autorités allemandes avec les forces de l’ordre de 8 pays européens dont la France et avec le soutien d’Europol et du ministère de la justice étatsunien.

Cracked et Nulled totalisaient chacun 5 millions d’utilisateurs. « Ces sites fonctionnaient comme des guichets uniques, utilisés non seulement pour des discussions sur la cybercriminalité, mais aussi comme des places de marché pour des biens illégaux et de la cybercriminalité en tant que service, telle que des données volées, des logiciels malveillants ou des outils de piratage », déclare Europol dans son communiqué.

L’opération a conduit à l’arrestation de deux suspects, à la saisie de 17 serveurs et des domaines utilisés par les deux services pour opérer, ainsi qu’à 300.000 euros en espèces et en crypto-monnaies. Les forces de l’ordre estiment que Nulled générait environ 1 million de dollars de revenus annuels. Selon, le ministère américain de la justice, Cracked a généré 4 millions de dollars de revenus et impacté 17 millions de citoyens américains.

« Durant la journée d’action, 12 noms de domaine au sein des plateformes Cracked et Nulled ont été saisis », précise Europol, « y compris le processeur de paiements appelé Sellix, qui était utilisé par Cracked, et le service d’hébergement appelé StarkRDP. »

« Alors que la cybercriminalité devient plus agressive et conflictuelle, Europol vise à renforcer la lutte contre ce type de crime en réunissant des partenaires pertinents pour la coopération transfrontalière et l’action commune », conclut l’agence européenne, déjà engagée ces dernières années dans de grandes opérations, comme « Chronos » qui a visé le groupe de ransomware LockBit en 2024, ou encore l’opération contre le groupe Ragnar Locker en 2023.