VMware annonce pour le premier trimestre de son exercice 2019, clos le 31 avril, un chiffre d’affaires de 2,01 milliards de dollars, en croissance de 14%. Les analystes tablaient sur 1,96 milliard de dollars. Les revenus des licences bondissent de 21% sur un an à 774 millions de dollars. Ces performances, l’éditeur les doit surtout à sa stratégie axée sur le multicloud et sur la fourniture de solutions et services complets plutôt qu’à sa plateforme de virtualisation vSphere qui a fait les beaux jours de la société. Une stratégie qui semble s’accélérer comme le démontrent les lancements récents (Virtual Cloud Network, VMware Cloud on AWS en Europe, offres pour les opérateurs télécoms…) ou l’achat de VeloCloud. « Alors que nous fêtons notre 20ème anniversaire, les logiciels VMware sont toujours à la pointe de l’innovation, servant de base essentielle et omniprésente pour les infrastructures numériques mondiales », indique dans un communiqué son CEO, Pat Gelsinger.

Dopé par les 781 millions de dollars provenant d’introduction en bourse de Pivotal, le bénéfice net GAAP en progression de 288% s’établit à 942 millions de dollars, ou 2,29 dollars dilué par action. En hausse de 18%, le bénéfice non-GAAP atteint 516 millions de dollars. Dilué par action, il s’élève à 1,26 dollar, soit 0,12 dollar de mieux que le consensus Thomson Reuters.

Le cash flow opérationnel du premier trimestre est de 1,10 milliards de dollars tandis que le flux de trésorerie disponible atteint 1,03 milliard de dollars.

Pour le deuxième trimestre, VMware prévoit un chiffre d’affaires de 2,145 milliards de dollars, en hausse de 11%, dont 875 millions de dollars (+11,7%) générés par les licences, ainsi qu’un bénéfice par action non-GAAP de 1,49 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice 2018, l’éditeur table sur une marge opérationnelle de 33,6% et un bénéfice par action non GAAP de 6,14 dollars.