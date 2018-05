C’Pro, qui vient de finaliser la prise de contrôle des sociétés AceCom et Capea Finance, détenant respectivement la quasi-totalité du capital des sociétés Quadria (matériel et services informatiques) et Capea (solutions d’impression), annonce par ailleurs l’acquisition des entreprises BCMP (Bureautique Conseil Midi-Pyrénées) et Perret Bureautique, regroupées sous la holding BCL. Les conditions financières de ces opérations ne sont pas dévoilées.

Les achats de BCMP et Perret permet au groupe basé à Valence de renforcer sa présence sur le marché de l’impression dans la région toulousaine dont deux entreprises sont des acteurs historiques, représentant notamment les marques Canon, Kyocera, Lexmark et Epson. Désormais, l’activité impression sur la région Sud-Ouest, représente 120 collaborateurs, 4.000 clients et un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros. Le rachat de BCMP permet également à C’Pro d’investir l’ancienne région Midi-Pyrénées où il n’était pas implanté.

BCMP développe également, avec une équipe de 5 commerciaux dédiés, une activité informatique et télécoms. Notons que l’entreprise utilisait déjà les compétences de Quadria pour ses clients souhaitant externaliser tout ou partie de leur infrastructure dans le cloud.

Suite à ces différents rapprochements, C’Pro atteint un effectif de plus de 1.200 personnes pour un chiffre supérieur à 300 millions d’euros.