Channelnews dévoile son classement annuel des cent (et quelques) premières sociétés de distribution et de services IT françaises répertoriées selon leur chiffre d’affaires 2019. Une année encore faste pour la plupart des sociétés référencées puisqu’elles ont vu leur chiffre d’affaires progresser en moyenne de 8,6% (après une année 2018 déjà en hausse de 12%).

Les progressions les plus notables sont celles de C’Pro (+23,6%) et d’Insight, (+27,3%), dont les chiffres d’affaires progressent de plus de 70 M€. Progressions spectaculaires également de Sewan (+25,4%) ; de Nomios (+24,3%), qui progresse de six rangs dans le classement ; d’Infidis (+27,3%) et de VoIP Télécom (+34,5% grâce aux rachats de d’Itac et ITC Ariane).

Font leur entrée dans ce top 100 : A2Com ; AIS ; Asten ; C2S Bouygues ; Elit-Technologies ; Monaco Digital ; Groupe OCI ; Orange ; Prolival ; Serma Nes ; Synapsys IT ; Unyc. À noter également les retours de : BT Services (racheté par Computacenter cet automne) ; Com Network ; IJNext ; Nerim ; Groupe OCI ; Orange Business Services ; Prolival ; Qualis ; Spie ICS…

Plusieurs sociétés sortent du classement : Itac (acquis par VoIP télécom en décembre 2019) ; ITC Ariane (racheté par Voip Telecom en janvier 2019) ; Koden/Netmakers (racheté par C’Pro en juin 2020) et Scriba (racheté par groupe OCI mi-2019). ASI et Azeo sont également sortis, leur activité négoce étant devenue quasiment nulle.

À noter enfin l’absence de : Absys Cyborg ; Cybertek ; Evernex ; Factory Systemes ; Getronics ; Proxiteam ; Stim Plus ; Xelya qui auraient dû figurer dans ce classement mais dont il a été impossible d’estimer les revenus.

Méthodologie : Ce classement recense les sociétés de distribution et de services BtoB du secteur informatique et télécoms selon leur chiffre d’affaires 2019 (avec comme période de référence, l’exercice clos entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020).

Pour être éligible, il faut justifier d’une activité de négoce de produits d’infrastructures IT BtoB (ou de mise à disposition d’infrastructures IT sous forme de service) significative (au minimum 10% du CA total). Les sociétés de services dont l’activité négoce (ou ITaaS) est marginale, les pure-players bureautique, consommables, téléphonie ne sont donc pas pris en compte… Le chiffre d’affaires des sociétés retenues peut en revanche inclure une part de services, d’édition de logiciels, de services d’impression, de télécoms, de location ou autres activités en lien avec les technologies de l’information. Le chiffre d’affaires retenu est le chiffre d’affaires France.

Les sociétés répertoriées dans ce top 2020 par ordre alphabétique :

4Cad Group ; A2Com ; Abicom ; Access (Groupe) ; ACESI ; ACMI ; Activium ID ; Adista ; Ai3 ; Airria ; AIS ; Alphalink ; Anetys ; AntemetA ; Apixit (ex-DCI-Rétis) ; Arcitek ; ARP ; Asten (Groupe) ; ATF (Groupe) ; Athéo ; Ava6 ; Aviti ; Axians ; Bechtle Direct ; Bretagne Telecom ; BT Services ; C2S Bouygues ; Calestor Periway ; Celeris ; Cheops Technology ; CIS Valley ; Claranet ; Com Network ; Comparex ; Computacenter France ; Connexing ; Constellation ; C’Pro ; CS Novidy’s ; Cyllene ; D.FI ; Data7 ; DFM (Groupe) ; DIB France ; Digora ; Document Store ; Dynamips ; DynamIT Solutions et Services ; Econocom France ; Efisens ; Elit-Technologies ; ESI France ; Exakis Nelite ; Expertime ; Foliateam ; Hexanet ; Hexatel ; Hisi (Groupe) ; Horizon Groupe ; Hub One ; iConcept ; IJNext (Groupe) ; Iliane ; Ineo Digital ; Infidis ; Infodis ; Inmac Wstore ; Insight ; IPLine ; Ipsilan Networks ; Iris Informatique ; I-Tracing ; JCD Groupe ; JLL Informatique ; Komposite ; Konica Minolta Business Solutions France ; Lafi ; LDLC BtoB ; MacWay ; Marcireau ; Metsys ; Mismo Informatique ; Monaco Digital ; MTI Technology ; Naitways ; Nerim ; Nomios ; NTT France ; NVL (Groupe) ; NXO France ; Oceanet Technology ; OCI (Groupe) ; Orange Business Services ; Percall ; Prodware ; Prolival ; Qualis ; ROS (Groupe) ; Scasicomp ; SCC France ; Serma Nes ; Sewan ; SHI International ; Sigma Informatique ; SoftwareOne ; Soluceo ; SolutionData ; Solutys ; Spie ICS ; Stordata ; Synapsys IT ; Systemic ; Ténor (Groupe) ; Tersedia ; Tibco ; Unyc ; Voip Telecom ; Vous faciliter-IT ; Waycom ; Xefi