Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour 2021. Les prévisions d’Étienne Besançon, président et fondateur de Constellation.

Channelnews : 2021, année d’accélération ou de tassement pour le secteur des services et de la distribution ICT ?

Étienne Besançon : Accélération. La crise a révélé la nécessité pour beaucoup d’entreprises de transformer les pans de leur activité non digitalisés et la façon dont elles délivrent leurs services. Les nouvelles modalités de travail et de consommation vont nécessairement conduire à prioriser les projets structurels auparavant repoussés.

Channelnews : Trois besoins clients qui vont tirer l’activité ICT en 2021 ?

La sécurité : le télétravail, la migration massive de workloads vers le Cloud public, l’absence de process éprouvés à distance et le perfectionnement des organisations cybercriminelles exposent tous les segments de marché et toutes les tailles d’organisation à des attaques de plus en plus fréquentes et réussies. La sensibilisation des utilisateurs, même distants, l’appréhension globale des enjeux des métiers et la mise en œuvre de mécanismes efficients de surveillance et de réponse forment un tout nécessaire.

Channelnews : Trois profils dont Constellation va avoir besoin en 2021 ?

Ingénieur DevOps : la transformation des services applicatifs et le replatforming nécessitent des compétences hybrides sur des technologies cloud natives.

Channelnews : Un(e) produit/service/activité qui ne redémarrera pas en 2021 ?

Étienne Besançon : Comme dirait Lavoisier : rien ne se perd tout se transforme 😉

Channelnews : Trois valeurs qui vont marquer 2021 ?

La solidarité : nous sommes tous mis à contribution dans cette crise et le secteur de l’IT est plutôt moins touché que les autres

Channelnews : Trois raisons d’espérer une meilleure année 2021 que 2020 ?

La résilience dont ont fait preuve les humains et les organisations face au tsunami du Covid permet de tout envisager et de rester confiant sur notre capacité d’apprentissage.

